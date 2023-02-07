Политолог Анпилогов предположил, где ВСУ будут использовать немецкие танки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил прессе, что достиг с партнерами некого консенсуса в вопросе применения немецких танков на территории России. При этом Берлин не хочет эскалации конфликта. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня» политолог Алексей Анпилогов напомнил, что Запад и Украина признают российскими границы, установленные до начала 2014 года.