Германия до последнего пыталась придерживаться нейтралитета, однако сдалась и разрешила поставки танков Украине. Политолог Алексей Анпилогов предположил, как дальше будут развиваться события на фронте.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил прессе, что достиг с партнерами некого консенсуса в вопросе применения немецких танков на территории России. При этом Берлин не хочет эскалации конфликта. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня» политолог Алексей Анпилогов напомнил, что Запад и Украина признают российскими границы, установленные до начала 2014 года.
«Зеленскому дан карт-бланш по использованию танков и против народных республик Донбасса, и чтобы пробить коридор на Мелитополь и Бердянск», — подчеркивает эксперт.
Анпилогов прогнозирует, что теперь от украинской армии можно ждать и попыток прорыва к сухопутному коридору в Крым, и ударов по полуострову.