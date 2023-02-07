В Стамбуле объявили траур и ждут нового землетрясения, которое может погубить город. Репортаж ФАН

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прибыл в Стамбул, чтобы далее проследовать в пострадавшие от землетрясения районы Турции, сильнейшем с 1939 года. Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен работает с перебоями из-за сильнейшего снегопада, а аэропорты на юге страны, Хатай в городе Антакья, и аэропорт Газианта закрыты из-за значительных повреждений взлетных полос и технических зданий.
Государственные флаги в Стамбуле приспущены на всех государственных учреждениях – здесь объявлен недельный траур до воскресенья 12 февраля. И это единственное напоминание о трагедии, разыгравшейся в стране
Корреспондент ФАН пробыл в городе весь день 7 февраля, посетил ряд центральных районов, но ни одного пункта сбора помощи для пострадавших не увидел. Был в двух крупных больницах – очереди из желающих сдать кровь отсутствуют. Работают все кафе и рестораны, уличные музыканты продолжают развлекать прохожих, работают даже ночные клубы.
Единственное, что портит привычную картину Стамбула это слякоть – ночью выпало очень много снега, но его здесь не убирают даже на центральной улице Диванйолу, соединяющей площади Султана Ахмета и Ак Сарай.
В кафе и на лавочках местные жители горячо обсуждают последние тревожные новости – заявление известного турецкого ученого, профессора Шенгера Джелала. Он сообщил, что катастрофа 6-7 февраля на юге Турции была первым звоночком, предупреждающим о скорой трагедии, которая потрясет Стамбул, где жертвами землетрясения могут стать до 100 тысяч человек. При этом двадцатимиллионный мегаполис может быть полностью разрушен.
Также в городе значительно сократилось число портретов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом заслуга его политического оппонента Экрема Имамоглу, который стал мэром почти четыре года назад. Сейчас он и другие представители оппозиции готовятся победить Эрдогана на выборах президента на выборах в мае 2023 года. Если им это удастся, Турция перестанет проводить независимую политику, а влияние США в стране усилится.
Тем не менее абсолютно все турки, с которыми удалось пообщаться в городе, уверены, что землетрясение навредит Эрдогану – скоро на него обрушится поток обвинений от оппозиции. Приведет ли это в итоге к смене власти – скоро узнаем. А пока местные жители просят поблагодарить Россию, которая среди первых прислала своих спасателей на помощь турецкому народу.