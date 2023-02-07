В Стамбуле объявили траур и ждут нового землетрясения, которое может погубить город. Репортаж ФАН

Также в городе значительно сократилось число портретов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом заслуга его политического оппонента Экрема Имамоглу, который стал мэром почти четыре года назад. Сейчас он и другие представители оппозиции готовятся победить Эрдогана на выборах президента на выборах в мае 2023 года. Если им это удастся, Турция перестанет проводить независимую политику, а влияние США в стране усилится.