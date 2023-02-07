На улице минус, а в цене большой плюс: из-за непогоды в Ставрополье стоимость такси выросла в два раза

На возмущение жителей отреагировал Депутат государственной думы от Ставропольского края Владимир Иванов. В беседе с ФАН он заявил, что если это действительно так, то это уже не первый случай в России, когда агрегаторы завышают цену именно тогда, когда меняется погода и возникает сильная потребность в такси.