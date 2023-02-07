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На улице минус, а в цене большой плюс: из-за непогоды в Ставрополье стоимость такси выросла в два раза

Общество
На улице минус, а в цене большой плюс: из-за непогоды в Ставрополье стоимость такси выросла в два раза

Из-за непогоды в Ставропольском крае цены на такси выросли в два раза, а где-то и больше. Это следует из данных сервиса «Яндекс Go».

В крае и в городе Ставрополе идет снег и держится минусовая температура. С утра на дорогах образовались пробки в 10 баллов.

Те, кто собирался быстрее доехать до места учебы или работы на такси, были сильно удивлены стоимостью поездки. Цены взлетели в несколько раз. Местные паблики и соцсети пестрят сообщениями о наглости агрегатора-такси.

На возмущение жителей отреагировал Депутат государственной думы от Ставропольского края Владимир Иванов. В беседе с ФАН он заявил, что если это действительно так, то это уже не первый случай в России, когда агрегаторы завышают цену именно тогда, когда меняется погода и возникает сильная потребность в такси.

Практика завышения цены лишает многих пассажиров доступных поездок.

«На данный момент я не готов подтвердить или опровергнуть информацию, которая поступает ко мне от избирателей и публикуется ещё и в местных СМИ, поэтому обратился в Ставропольское Управление антимонопольной службы с просьбой провести проверку обоснованности поднятия цен, после чего, будем делать соответствующие выводы и принимать решения», — сказал он.

Ранее ФАН уже публиковал подборку советов от специалистов о том, как выгоднее всего ездить на такси.
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