Пятилетняя годовщина битвы под Хшамом: как авиация США напала на ЧВК «Вагнер» в Сирии

Бой произошел на востоке провинции Дейр эз-Зор. Бойцы ЧВК «Вагнер» еще осенью 2017 года освободили административный центр региона и территорию прилегающего к нему острова, а за Евфратом зачистили города Мазлум и Хшам. Примерно в трех с половиной километрах к северу от последнего располагался Коноко — один из крупнейших в САР нефтегазовых заводов, который на тот момент еще не контролировался американскими войсками или их союзниками.