Ровно пять лет назад, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, на территории Сирийской Арабской Республики (САР) состоялось открытое столкновение между силами РФ и США. Это самый масштабный подобный инцидент за последние 100 лет, и ранее подробности об о нем не распространялись.
Бой произошел на востоке провинции Дейр эз-Зор. Бойцы ЧВК «Вагнер» еще осенью 2017 года освободили административный центр региона и территорию прилегающего к нему острова, а за Евфратом зачистили города Мазлум и Хшам. Примерно в трех с половиной километрах к северу от последнего располагался Коноко — один из крупнейших в САР нефтегазовых заводов, который на тот момент еще не контролировался американскими войсками или их союзниками.
Радикальные группировки традиционно захватывали подобные объекты, что позволяло им обеспечивать себя за счет незаконной контрабанды топлива. И силам «вагнеровцев» уже приходилось выбивать террористов «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) с территории завода Хайян и нефтяного поля Эш-Шаир.
Тем не менее в феврале 2018 года радикальные исламисты неожиданно сами покинули крупный промышленный объект, а на их место оперативно прибыли подразделения США и их партнеров — курдов из группировки «Сирийские демократические силы» (СДС). Последние, впрочем, аналогичным образом промышляли расхищением природных богатств региона и не давали законному правительству арабской республики доступа к ресурсам.
Неожиданная атака
Союзники официального Дамаска запланировали штурм завода Коноко в начале февраля. В ночь с 7 на 8 февраля два отряда ЧВК «Вагнер» должны были освободить объект при поддержке сводных артиллерийских подразделений, Сирийской Арабской Армии (САА), сил ПВО и ВКС РФ, находившихся на аэродроме в Дейр эз-Зоре. Изначально предполагалось, что действовать будут шесть групп, но впоследствии их число сократили.
При этом вся операция, ранее тщательно согласованная, пошла не по плану: она перестала быть обычным наступлением на радикальных исламистов, а переросла в полноценное столкновение российских и американских сил. С полуночи по бойцам 5-го штурмового отряда стали наноситься удары. Колонна пехотинцев, выдвинувшихся к цели вместе с техникой, была заблокирована.
«Слышим: летит самолет. Мы думаем: "Это точно наши". И в этот момент от самолета пришло нам два прилета — в голову и хвост колонны. Первую машину прошило насквозь, а сзади уже успели сообразить, что происходит, и с техники спрыгнули в укрытие», — рассказал один из бойцов о тех событиях. Его слова приводит военкор Кирилл Романовский в книге «Восемь лет с Вагнером».
Удар и последствия
«Музыканты» не успели подойти к заводу, чтобы прикрыться зданием, когда в небе появились американские вертолеты AH-64 Apache и ударные беспилотники MQ-9 Reaper, расстреливавшие штурмовиков пулеметами и ракетным огнем.
Подключилась и другая авиация США: истребитель F-15E Strike Eagle, ударивший по технике в городской застройке, и летающая батарея Lockheed AC-130 Spectre. Позже даже были сообщения о появлении в районе инцидента стратегического бомбардировщика B-52. Также говорилось о применении врагом реактивных систем залпового огня HIMARS. Силы Вашингтона обладали техническим преимуществом и превосходили россиян числом, ведь их поддерживали тысячи курдских повстанцев и террористы.
«Как мы с колонны отошли, прилетели "Апачи" и начали долбить по очереди: один работает, второй кружит вокруг, потом они меняются. Мельницей работали. Зрелище ужасное. Слева наш отряд торчит в поле — им деваться некуда. Когда мы вышли на дорогу, было еще два прилета. Видимо, один из "Апачей" нас, русских, очень "любит" — он-таки сработал на нашу территорию через железную дорогу», — рассказывает очевидец произошедшего.
Американские силы наносили удары по бойцам ЧВК «Вагнер» на протяжении нескольких часов. Российские штурмовики все это время были без поддержки, но не отступали от занятых позиций.
«Вагнеровцы» в том бою понесли потери в людях и технике, хотя меньшие, чем заявляют некоторые источники, пишущие о сотнях погибших. Участвовавшие в сражении штурмовики опровергают такого рода сообщения и рассказывают о том, что даже в столь сложных условиях смогли оказать противнику достойный отпор.
«Они хотели нас отбросить за Евфрат, но, понеся потери, мы не только не откатились, но и продвинулись на 500 метров», — вспоминает один из «музыкантов».
Даже после такого боя отряды российской ЧВК «Вагнер» не остановились и продолжили операцию против «Исламского государства», в конечном счете разгромив международную террористическую организацию в Сирии. Американские силы и их курдские союзники тем временем и сегодня продолжают незаконно удерживать нефтеносные регионы арабской республики.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация