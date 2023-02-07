Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя в Калужской области

Женщина, которая находилась в положении, оказалась под грудой покореженного металла. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Сам виновник смертельной аварии не пострадал, а лишь отделался испугом. Теперь ему предстоит ответить по закону за правонарушение, которое привело к гибели человека.