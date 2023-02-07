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Власти Великобритании примут решение о запуске цифрового фунта к 2025 году

Экономика
Власти Великобритании примут решение о запуске цифрового фунта к 2025 году

Решение о запуске цифрового фунта стерлингов в Великобритании должно быть принято к 2025 году, поскольку такая форма валюты способна потребоваться в будущем. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Министерство финансов страны.

Ведомство сделало соответствующее заявление после того, как 6 февраля вышел его совместный с Банком Англии консультационный документ о необходимости введения так называемого «бриткоина» в будущем.

В отличие от иных криптовалют, потенциальный бриткоин будет выпущен Банком Англии, а не частным сектором, говорится в эфире телеканала. Он не заменит физические наличные банкноты и действующие банковские счета, потому как на число цифровых фунтов на первостепенном этапе будет установлен лимит.
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