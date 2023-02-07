Власти Великобритании примут решение о запуске цифрового фунта к 2025 году

В отличие от иных криптовалют, потенциальный бриткоин будет выпущен Банком Англии, а не частным сектором, говорится в эфире телеканала. Он не заменит физические наличные банкноты и действующие банковские счета, потому как на число цифровых фунтов на первостепенном этапе будет установлен лимит.