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Участники массовой демонстрации в Париже начали крушить витрины кафе и магазинов

Общество
Участники массовой демонстрации в Париже начали крушить витрины кафе и магазинов

Массовая демонстрация против повышения пенсионного возраста началась в Париже. На акции появились радикалы из движения black bloc.

Демонстрация объединила десятки тысяч человек. Среди них были медики, представители университетской общины, левые и молодежные организации, а также сторонники движения «желтые жилеты».

Люди вышли на улицы с транспарантами ведущих профсоюзов и выкрикивали лозунги против реформы. В частности, протестующие призывали президента Франции Эммануэля Макрона «убрать руки» от пенсий, пишет РИА Новости.

При этом местные радикалы начали крушить витрины кафе и магазинов. Сторонники движения black bloc также поджигали мусорные баки и забрасывали полицию бутылками.

Демонстрации начались и в других крупных городах Франции. На улицы вышли жители Бордо, Монпелье, Марселя, Ренна и Страсбурга.
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