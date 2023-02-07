Кировские врачи извлекли из щеки пациента десятисантиметрового червя-паразита

Десятисантиметрового червя извлекли из щеки мужчины в Кировской областной больнице. Об этом сообщили в региональном минздраве.
По информации ведомства, местный житель обратился в поликлинику с жалобой на припухлость с правой стороны лица. Специалист предположил, что у пациента гнойно-воспалительный процесс, и прописал антибиотики. После курса препаратов в щеке мужчины осталось небольшое уплотнение.
В отделении челюстно-лицевой хирургии гражданину провели операцию, в ходе которой медики достали из жевательной мышцы пациента паразита. Он находился в щеке несколько месяцев и уже был мертв.