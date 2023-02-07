Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кировские врачи извлекли из щеки пациента десятисантиметрового червя-паразита

Общество
Кировские врачи извлекли из щеки пациента десятисантиметрового червя-паразита

Десятисантиметрового червя извлекли из щеки мужчины в Кировской областной больнице. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По информации ведомства, местный житель обратился в поликлинику с жалобой на припухлость с правой стороны лица. Специалист предположил, что у пациента гнойно-воспалительный процесс, и прописал антибиотики. После курса препаратов в щеке мужчины осталось небольшое уплотнение.

В отделении челюстно-лицевой хирургии гражданину провели операцию, в ходе которой медики достали из жевательной мышцы пациента паразита. Он находился в щеке несколько месяцев и уже был мертв.
червь больница кировская область
Военкоры ФАН
Лучшие в аду