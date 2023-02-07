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Резников поблагодарил немецкого коллегу за игрушечный танк Leopard

Армия
Резников поблагодарил немецкого коллегу за игрушечный танк Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил признательность немецкому коллеге Борису Писториусу, который подарил ему игрушечный танк Leopard 2.

Игрушку немецкий политик привез с собой в Киев. Его рабочая поездка в украинскую столицу при этом нигде не анонсировалась, но уже среду, 8 февраля, министра ждут в Польше. В рамках визита Писториус встретился с Резниковым и вручил ему модель танка. Резников выразил Германии признательность в виде поста в Twitter.

«Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу», — написал Резников.

Ранее стало известно, что ФРГ одобрила поставку на Украину 178 танков модели Leopard 1, машины предоставят сразу два крупных оборонных концерна.
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