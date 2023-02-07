Резников поблагодарил немецкого коллегу за игрушечный танк Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил признательность немецкому коллеге Борису Писториусу, который подарил ему игрушечный танк Leopard 2.
Игрушку немецкий политик привез с собой в Киев. Его рабочая поездка в украинскую столицу при этом нигде не анонсировалась, но уже среду, 8 февраля, министра ждут в Польше. В рамках визита Писториус встретился с Резниковым и вручил ему модель танка. Резников выразил Германии признательность в виде поста в Twitter.
«Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу», — написал Резников.
Ранее стало известно, что ФРГ одобрила поставку на Украину 178 танков модели Leopard 1, машины предоставят сразу два крупных оборонных концерна.