Резников поблагодарил немецкого коллегу за игрушечный танк Leopard

Игрушку немецкий политик привез с собой в Киев. Его рабочая поездка в украинскую столицу при этом нигде не анонсировалась, но уже среду, 8 февраля, министра ждут в Польше. В рамках визита Писториус встретился с Резниковым и вручил ему модель танка. Резников выразил Германии признательность в виде поста в Twitter.