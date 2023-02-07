Россия довольно необычно оттолкнула президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиду от поездки на Украину. На это обратили внимание аналитики NetEase.
По их словам, со старта конфликта американский лидер так и не решился на данный визит. Его не совершил и глава японского кабмина, добавила «ПолитРоссия».
Несмотря на их заявления о желании навестить своего украинского коллегу Владимира Зеленского, вряд ли это произойдет. Причиной стали слухи о наступлении официальной Москвы и молчание самого государства по этому поводу.
«Можно сказать, что Москва отпугивает Байдена и Кисиду, не произнося при этом ни слова! Молчания России оказалось достаточно, чтобы Запад занервничал», — с восхищением заметили эксперты.
Ранее обозреватель Сун Чжунпин предположил, что страну восходящего солнца могут превратить в так называемую «азиатскую Украину». По мнению автора, таким образом Вашингтон хочет противостоять Пекину. Соответствующий материал опубликовали в Global Times.