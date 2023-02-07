В Британии экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за 24 изнасилования

Суд приговорил бывшего офицера лондонской полиции Дэвида Кэррика к 36 пожизненным срокам за 24 случая изнасилования. Он признал свою вину по 49 пунктам обвинений, передает телеканал Sky News.
Фигурантом уголовных дел стал 48-летний правоохранитель. По данным следствия, жертвами насилия стали 12 женщин. Преступления совершались на протяжении 17 лет. Всего он совершил 85 сексуальных актов, в результате чего его внесли в список самых опасных маньяков Британии.
Кэррик пришел служить в полицию в 2001 году. С 2009 года он работал в подразделении по охране парламента и диппредставительств.