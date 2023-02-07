Создатели сериала о Маргарите Грачевой выбрали актера на роль отрубившего ей руки мужа

Стало известно, кто сыграет в сериале мужа телеведущей Маргариты Грачевой, отрубившего ей кисти рук. Создатели проекта выбрали на эту роль молодого актера.
Съемками сериала «Без рук» занимается режиссер Сарик Андреасян. Он решил перенести на экран историю телеведущей и ее бывшего мужа Дмитрия Грачева.
Роль главного антагониста досталась молодому актеру Игорю Царегородцеву, пишет oka.fm. Он знаком зрителям по мелодраме «Пара из будущего».
Саму Грачеву играет актриса Московского ТЮЗА Анна Глаубэ, поразительно похожая на прототип. Актрисе Ольге Кабо досталась роль матери телеведущей. Грачева выступает при создании сериала в роли консультанта.
Напомним, трагедия произошла с телеведущей в Серпухове в 2017 году. Грачев увез жену в лес, отрубил ей кисти рук, а потом сам доставил в больницу. Незадолго до этого Грачева решила развестись с мужем, но он не хотел расторгать брак и начал угрожать ей.
Врачи частично восстановили одну кисть пострадавшей, вторую руку спасти не удалось. Ее заменили на бионический протез. Что касается Грачева, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.