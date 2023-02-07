Создатели сериала о Маргарите Грачевой выбрали актера на роль отрубившего ей руки мужа

Напомним, трагедия произошла с телеведущей в Серпухове в 2017 году. Грачев увез жену в лес, отрубил ей кисти рук, а потом сам доставил в больницу. Незадолго до этого Грачева решила развестись с мужем, но он не хотел расторгать брак и начал угрожать ей.