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Тайцы пожаловались на смекалистых бизнесменов из России, которые разоряют местных жителей

Общество
Тайцы пожаловались на смекалистых бизнесменов из России, которые разоряют местных жителей

Жители Таиланда обвинили иностранцев, в том числе россиян, что они ведут незаконный бизнес в государстве и создают сильную конкуренцию.

Граждане засыпали страницу Информационного туристского центра Пхукета в соцсетях многочисленными жалобами. Тайцы сообщают о незаконной деятельности россиян, которые ведут бизнес в королевстве. Иностранцы переманивают к себе туристов и зарабатывают большие деньги.

«Я видел русских, работавших водителями на экскурсиях по Пхукету. Они предлагали также услуги по встрече в аэропорту и аренде авто», — передает слова одно из тайцев TourDom.

Иностранные предприниматели активно работают гидами, таксистами, сдают автомобили в аренду и развлекают туристов в ресторанах. Один из тайцев сообщил, что потерял множество проектов для своей строительной компании из-за российских инженеров.
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