Разгневанный житель Севастополя задушил мать собачьим поводком после ссоры

По данным СК, в роковой вечер местный житель распивал с матерью алкоголь в доме на Междурядной улице в Балаклавском районе. В какой-то момент между собутыльниками завязался спор, переросший в ругань. Сын в порыве злости взял поводок для прогулки собаки и задушил им свою 57-летнюю мать.