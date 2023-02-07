Разгневанный житель Севастополя задушил мать собачьим поводком после ссоры

В Севастополе вынесли приговор 34-летнему мужчине, который убил свою мать. Преступление было совершено в декабре 2021 года, сообщили в прокуратуре региона.
По данным СК, в роковой вечер местный житель распивал с матерью алкоголь в доме на Междурядной улице в Балаклавском районе. В какой-то момент между собутыльниками завязался спор, переросший в ругань. Сын в порыве злости взял поводок для прогулки собаки и задушил им свою 57-летнюю мать.
Россиянина признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.