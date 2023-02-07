Актера из фильма «Танцующий с волками» обвиняют в создании секс-секты и торговле людьми

Сообщается, что актер преследовал девушек из числа коренных народов. По данным полиции, одна из девушек подверглась насилию в 13 лет, а другую передали Хорсу в качестве «подарка», когда ей было всего 15 лет. Правоохранительным органам известно по меньшей мере о шести жертвах, сообщает Sky News.