Актера из фильма «Танцующий с волками» обвиняют в создании секс-секты и торговле людьми

Актера из фильма «Танцующий с волками» Нэйтана Ли Чэсинг Хиз Хорса обвиняют в торговле людьми, сексуальных домогательствах, жестоком обращении, а также в создании секс-секты с участием несовершеннолетних.
Сообщается, что актер преследовал девушек из числа коренных народов. По данным полиции, одна из девушек подверглась насилию в 13 лет, а другую передали Хорсу в качестве «подарка», когда ей было всего 15 лет. Правоохранительным органам известно по меньшей мере о шести жертвах, сообщает Sky News.
После выхода фильма «Танцующий с волками» в 1990 году актер получил известность как знахарь. Этот образ дал ему возможность брать в жены несовершеннолетних девушек, а затем и вовсе создать преступную секту.