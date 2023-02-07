Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Китайский аналитик Цуй Хунцзян заявил о безвыходном положении Зеленского

Политика
Китайский аналитик Цуй Хунцзян заявил о безвыходном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении в преддверии саммита Евросоюза. Такую точку зрения выразил руководитель департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян.

Аналитик не исключил, что украинский лидер хочет разыграть политическое шоу на мероприятии в Брюсселе. Однако маловероятно, что европейские страны поддержат стремление Киева в ЕС.

«Старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему — из страха перед Россией, не желая терять пространство для маневра», — констатировал Цуй Хунцзян во время интервью изданию Global Times.

Саммит Европейского союза стартует 9 февраля. Официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщил, что Зеленский получил приглашение.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее выразил мнение, что США настаивают на включении Украины в состав Евросоюза, чтобы ослабить другие страны объединения. По его словам, это отвечает интересам Вашингтона.
зеленский Украина европа
Военкоры ФАН
Лучшие в аду