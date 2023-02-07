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Российские банки выдали более 150 млрд рублей кешбэка по итогам 2022 года

Экономика
Российские банки выдали более 150 млрд рублей кешбэка по итогам 2022 года

Крупные банки России вернули за 2022 год своим клиентам свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка, пишут «Ведомости».

Больше всего клиентам вернул «Тинькофф». За минувший год компания списала 65 млрд бонусов в виде рублей — это на 70% больше итога 2021 года.

Рост кешбэка зафиксирован и в других кредитных организациях. Так, пользователи «СберСпасибо» за год списали 60 млрд рублей, клиенты ВТБ — почти 20 млрд бонусов. «Совкомбанк» увеличил выплату кешбэка на 38% — до 3,3 млрд рублей.

Наибольшую популярность для списывания кешбэка получили категории, связанные со строительством и развлечениями. В конце года россияне повысили транзакционную активность по повседневным покупкам в продуктовых магазинах и аптеках, также отмечается в материале.
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