Российские банки выдали более 150 млрд рублей кешбэка по итогам 2022 года

Крупные банки России вернули за 2022 год своим клиентам свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка, пишут «Ведомости».
Больше всего клиентам вернул «Тинькофф». За минувший год компания списала 65 млрд бонусов в виде рублей — это на 70% больше итога 2021 года.
Рост кешбэка зафиксирован и в других кредитных организациях. Так, пользователи «СберСпасибо» за год списали 60 млрд рублей, клиенты ВТБ — почти 20 млрд бонусов. «Совкомбанк» увеличил выплату кешбэка на 38% — до 3,3 млрд рублей.
Наибольшую популярность для списывания кешбэка получили категории, связанные со строительством и развлечениями. В конце года россияне повысили транзакционную активность по повседневным покупкам в продуктовых магазинах и аптеках, также отмечается в материале.