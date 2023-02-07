Команда соцсети «Одноклассники» создала центр безопасности пользователей

Кроме того, «Одноклассники» провели исследование, касающееся безопасности пользователей. Около 68% участников опроса считают свои пароли сложными. При этом 64% респондентов забывали пароли, поэтому их приходилось восстанавливать, пишет ИА «Север-Пресс».