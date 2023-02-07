Команда соцсети «Одноклассники» создала центр безопасности пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила центр безопасности пользователей. В нем собрали рекомендации, которые помогут защитить профиль в Сети.
Команда «Одноклассников» создала проект к Международному дню безопасного интернета. Открытие такого центра — это новый шаг к повышению осведомленности пользователей о цифровой безопасности, отметил директор компании по информационной безопасности Денис Горчаков.
«Персональные рекомендации по защите профиля и статьи об основных угрозах помогают миллионам наших пользователей обезопасить свои данные и не попасться на уловки мошенников», — пояснил он.
Кроме того, «Одноклассники» провели исследование, касающееся безопасности пользователей. Около 68% участников опроса считают свои пароли сложными. При этом 64% респондентов забывали пароли, поэтому их приходилось восстанавливать, пишет ИА «Север-Пресс».
Почти 65% опрошенных скрывают свои пароли для авторизации. Двухфакторную аутентификацию с привязкой к номеру телефона используют 30% респондентов.