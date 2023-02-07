Ученые связывают землетрясение в Турции с замедлением движения ядра Земли

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и в Сирии, превысило пять тысяч человек, но завалы еще не разобраны, а толчки продолжаются. Первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля с магнитудой 7,8 балла, затем еще одно днем, и третье – в ночь на 7 февраля с магнитудой 5,6 балла. Затронуты территории Турции, Сирии, Армении, Грузии, Израиля и Кипра.