Ученые связывают землетрясение в Турции с замедлением движения ядра Земли

Заслуженный строитель России, профессор Азарий Лапидус считает одной из причин больших разрушений во время землетрясения в Турции нарушения при строительстве зданий в зонах повышенной сейсмоактивности.
Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и в Сирии, превысило пять тысяч человек, но завалы еще не разобраны, а толчки продолжаются. Первое землетрясение произошло в ночь на 6 февраля с магнитудой 7,8 балла, затем еще одно днем, и третье – в ночь на 7 февраля с магнитудой 5,6 балла. Затронуты территории Турции, Сирии, Армении, Грузии, Израиля и Кипра.
По словам публициста Владимира Тулина (Болгария), наибольшие разрушения произошли в городе Газиантеп, который является эпицентром землетрясения. Сильно пострадали и близлежащие города, а также город Адана, который находится за 300 километров от эпицентра.
«В Газиантепе наибольшие разрушения, там громадное количество полностью разрушенных домов. В Адане рухнули 12 многоэтажных домов, в том числе и 17 этажных», — рассказал Владимир Тулин.
Количество жертв, по его мнению, скорее всего, будет таким же, как и при землетрясении в городе Измир в 1999 году.
«В 1999 ом году было 8-ми бальное землетрясение, и тогда погибло 33 000 человек. Сейчас землетрясение 7,8 балла, то есть ненамного меньше. Но тогда и многоэтажных домов было меньше», — отметил Владимир Тулин.
Турецкое руководство предпринимает экстренные меры по спасению людей, оказавшимися под завалами, и оказанию помощи пострадавшим в землетрясении. Местная пресса, по словам публициста, постоянно передает новости с места событий.
«СМИ показывают, как прибывают спасатели из самых разных стран, в том числе из России. Обсуждается скорый приезд Эрдогана в зону бедствия. Показывают счастливых спасенных. Было спасение новорожденной, которая родилась под развалинами», — рассказал Владимир Тулин.
Заслуженный строитель России, профессор Азарий Лапидус считает причинами больших разрушений в Турции не только сам факт землетрясения, но также несоблюдение строителями требований, предъявляемым к строительству зданий в сейсмоопасных районах. По его словам, турецкие строители явно пренебрегли этими требованиями, желая сэкономить на строительстве домов.
«Есть накопленный опыт, который сегодня перешел в имплементацию этих методов. Если вы обратили внимание на многочисленные картинки, которые приходят из Турции, то десятки домов стоят, как вкопанные, в них даже не покосились балконы, окна, а сотни, а может быть, тысячи разрушены», — отметил Азарий Лапидус.
Владимир Тулин согласен с мнением эксперта. По его словам, он не раз выслушивал опасения местных жителей, которые отмечали стремление застройщиков удешевить проект с целью извлечения большей выгоды.
«Дома строятся как можно дешевле, чтобы была большая выгода, а со строительным контролем договариваются. Конечно, будут наказаны какие-то чиновники строительного контроля Турции, в этом нет сомнений. Тем более, что осталось три месяца до выборов, и нужно показать сильную власть. Но я думаю, что вряд ли что-то изменится кардинально», — заявил публицист.
Азарий Лапидус считает, что ситуация со строительством зданий в сейсмоопасных зонах в РФ намного лучше, чем в Турции. Российские СНИПы, которые базируются на советских, предъявляют определенные требования к строительству зданий в зонах повышенной сейсмоактивности.
«В этом своде правил подробно рассказывается, как нужно проектировать основания фундамента, несущие конструкции для различных типов домов: бетонных, железобетонных, панельных, металлических и деревянных. Дальше проектная документация попадает в экспертизу, которая следит за тем, чтобы были учтены эти требования», - пояснил Азарий Лапидус.
По словам заслуженного строителя РФ, российские СНИПы были ужесточены по анализу последствий землетрясений в Ташкенте и в Спитаке.
«Спитакское землетрясение было почти такое же разрушительное как ташкентское, которое практически уничтожило Ташкент. После изучения причин разрушений были составлены карты сейсмического микрорайонирования, которыми пользуются в РФ», - отметил Азарий Лапидус.
Эксперт в области международных и российско-турецких отношений Керим Хас считает справедливыми укоры в адрес застройщиков и надзорных ведомств, которые допустили строительство домов, не выдерживающих 8-бальные землетрясения.
«Все показывает на то, что интенсивно продолжается коррупция и воровство в строительной сфере», - заявил Керим Хас.
По его словам, после измирского землетрясения 1999-го года в Турции были введены специальные налоги на случай от землетрясения, но как были потрачены эти деньги, не известно.
«Было собрано несколько десятков миллиардов долларов, но куда они отправили эти деньги, пока неизвестно никому», — отметил Керим Хас.
К сожалению, местными властями были проигнорированы и опасения, которые высказывали турецкие сейсмологи. По словам эксперта, известный сейсмолог Найджи Геруль несколько дней назад предупреждал, что в этом районе возможно землетрясение, но его никто не услышал.
«Он говорил, что именно здесь ожидается большое землетрясение, и, возможно, в ближайшее время, но никто не слушает», — сожалеет Керим Хас.
Эксперт считает, что последствия катастрофы могут повлиять на предстоящие выборы в Турции. По его словам, уже обсуждается возможность переноса выборов. Однако он считает это маловероятным, потому что в окружении Реджепа Эрдогана нет уверенности, что он победит в дальнейшем.
По мнению эксперта, правительство Турции сейчас будет предпринимать серьезные меры поддержки населения, которое пострадало от этого землетрясения.
«Возможно, что Эрдоган и турецкое руководство объявят какие-то масштабные пакеты экономической поддержки этому населению», - отметил Керим Хас.
Доцент кафедры физики Земли МГУ Анна Люсина считает, что землетрясение в Турции напрямую не связано с подземными толчками, произошедшими в то же время возле Курильских островов. Но не исключает, что оба землетрясения имеют одну первопричину – замедление движения ядра Земли, которое наблюдают китайские ученые.
«Как предположили китайские ученые, изучающие ядро Земли, оно замедлилось в своем движении, и, может быть, скоро вообще остановится и начнет крутиться в другую сторону. Вполне возможно, что это было спусковым механизмом для того, чтобы активизировалась вся сейсмичность на земном шаре», - пояснила Анна Люсина.
Помимо процессов, происходящих в недрах Земле, на сейсмичность, по ее словам, влияют и всякие околоземные процессы. Но какие и как именно они воздействует, пока точно сказать никто не может, отметила Анна Люсина.
По ее словам, российскими учеными землетрясение в Турции было предсказано, но только по общим и приблизительным параметрам: в этот период и примерно в этих координатах. Полный прогноз ученые, к сожалению, пока делать не могут. Эта задача еще не сведена до уравнений, которые могли бы дать точное время, координаты и энергию ожидаемых землетрясений, пояснила она.