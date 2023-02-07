Издевались и морили голодом: россиянка Ланг сообщила о похищении ее детей в Испании

Искусствовед из Санкт-Петербурга Елена Ланг в эфире Медиагруппы «Патриот» поделилась историей похищения ее детей в Испании прямо из здания местной школы.
После начала спецоперации на Украине русским в Европе стало жить значительно хуже. Детей Елены похитили из образовательного учреждения и увезли в тюремный центр, где морили голодом, издевались и причиняли серьезные физические и моральный травмы.
«Школа написала ложный донос. Куча всякой ерунды, основные обвинения — что мы не настоящие родители наших детей, что является полностью бердом. Наших детей удерживали незаконно полгода. Прямо из здания школы их забрали социальные службы, посадили в машину и сказали: "Дети, вы отправляетесь в центр для сирот, вы больше никогда не увидите свою семью"», — поделилась Ланг в эфире Медиагруппы «Патриот».
Детей удалось вызволить благодаря совместной работе с МИД России и консульством РФ, детективами и испанскими адвокатами. Искусствовед отметила, что испанцы были против россиян еще во времена Второй мировой войны, и они продолжают уничтожать русских детей после начала СВО. По словам Ланг, в Испании практикуют продажу несовершеннолетних на органы.
«Да, конечно, они их продают на органы, затем они их держат в заключении и получают за это большие деньги, где-то от 10 до 15 тыс. евро в месяц за одного ребенка от правительства ЕС. Испания очень бедная страна, у них очень мало ресурсов, естественно, они должны как-то зарабатывать. Раньше у них был туризм, сейчас туризм накрылся с ковидом. В общем они с остервенением организовали такие центры, куда они помещают детей», — добавила россиянка.
Ланг назвала настоящим геноцидом и терроризмом в отношении детей деятельность социальных служб в западных странах, при чем происходящее длится в Европе уже около 100 лет.