Издевались и морили голодом: россиянка Ланг сообщила о похищении ее детей в Испании

Детей удалось вызволить благодаря совместной работе с МИД России и консульством РФ, детективами и испанскими адвокатами. Искусствовед отметила, что испанцы были против россиян еще во времена Второй мировой войны, и они продолжают уничтожать русских детей после начала СВО. По словам Ланг, в Испании практикуют продажу несовершеннолетних на органы.