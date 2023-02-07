Судьба двух детей остается неизвестной после взрыва газа в пятиэтажке под Тулой

Пятеро детей проживали в подъезде пятиэтажки в Ефремове, который оказался разрушен после взрыва газа. Судьба двоих остается неизвестной, они могли находиться не дома. Об этом ФАН сообщил информированный источник.
Еще троих несовершеннолетних спасли. Одного из них госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У юного пациента диагностировали сотрясение головного мозга.
Ранее сообщалось, что среди погибших оказался ребенок, однако экстренные службы опровергли эту информацию. Смертельные травмы получили четыре человека. Шестеро граждан пострадали.