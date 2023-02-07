Отдохнуть можно и в России: депутат Госдумы Артамонова воззвала к порядочности чиновников

Народные избранники должны соблюдать нормы поведения в любых ситуациях и тем более в условиях проведения СВО. Об этом в беседе с ФАН напомнила депутат Государственной думы Валентина Артамонова.
Оживленное внимание общественности привлекла инициатива о запрете для чиновников выезжать на отдых за границу в период проведения специальной военной операции. Отмечается, что демонстрация госслужащими любви к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.
В беседе с Федеральным агентством новостей парламентарий подчеркнула, что пост государственного служащего, очевидно, накладывает на занимающее его лицо вполне понятные любому нормальному человеку ограничения. Причем, по ее словам, особенно важно не пренебрегать этим правилом в момент, когда необходима консолидация всего российского общества на фоне проведения специальной военной операции.
«Народные избранники должны соблюдать нормы поведения в любых ситуациях. Особенно в такое сложное время, когда страна проводит СВО», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, она добавила, что вместо поиска каких-то экзотических мест, чиновникам стоит начать уделять больше внимания великолепным местам, которыми так богата наша страна. В частности, это будет способствовать и развитию туристического бизнеса в РФ.
«Хотят отдохнуть — они это могут сделать и в России», — заключила народная избранница.
Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезда на отдых за рубеж в период СВО. По мнению собеседника, необходимо развивать туризм внутри нашей страны.