Отдохнуть можно и в России: депутат Госдумы Артамонова воззвала к порядочности чиновников

В беседе с Федеральным агентством новостей парламентарий подчеркнула, что пост государственного служащего, очевидно, накладывает на занимающее его лицо вполне понятные любому нормальному человеку ограничения. Причем, по ее словам, особенно важно не пренебрегать этим правилом в момент, когда необходима консолидация всего российского общества на фоне проведения специальной военной операции.