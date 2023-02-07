Спрос на московские новостройки опустился в январе до шестилетнего минимума

Уровень спроса на покупку жилья в Москве по итогам января 2023 года рухнул до шестилетнего минимума. Об этом гласят данные «Циан.Аналитика».
На первичном рынке московской недвижимости за первый месяц текущего года было зарегистрировано 8,3 тыс. договоров долевого строительства (ДДУ). Показатель упал на треть по отношению к январю 2022 года и достиг наименьшей отметки за последние шесть лет.
Также снизилась и суммарная месячная выручка работающих в регионе девелоперов. По информации «Циана», она составила 100,8 млрд рублей, то есть на 27% меньше, чем годом ранее.
Цены на новые квартиры тем временем продолжают стагнировать в Москве. За месяц средняя стоимость «квадрата» без учета премиальных сегментов опустилась на 0,6% по сравнению с декабрем 2022 года и составила 258,7 тыс. рублей.