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Президент Белоруссии спрогнозировал рождение новых валютных союзов между странами

Экономика
Президент Белоруссии спрогнозировал рождение новых валютных союзов между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает появления в ближайшее время новых валютных союзов, в том числе с резервной валютой.

В ходе совещании по проекту закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» он отметил, что на международном рынке уже давно назрели определенные изменения, поэтому сейчас создается новая система взаиморасчетов.

Также глава государства потребовал от правительства и банков решить проблему прохождения платежей во внешней торговле в условиях санкций Запада.

Ранее Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о встрече для обсуждения вопросов импортозамещения и противодействия рестрикциям, сообщает «ФедералПресс».
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