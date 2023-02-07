Состояние изрезанной в Химках школьницы стабилизируется

Изрезанная одноклассницей девочка в химкинском лицее постепенно приходит в норму, сообщает Telegram-канал Mash.
Состояние школьницы стабилизируется. Врачи провели операцию. Ни один орган пострадавшей не задет. Медики отметили, что все ножевые ранения — поверхностные. В настоящее время девочка находится на ИВЛ в реанимации. У нее диагностирован шок третьей степени.
Напомним, инцидент произошел в туалете учебного учреждения. Нападавшая позвала сверстницу в туалет и изрезала кухонным ножом, который принесла в школу.