Этика всегда важна: депутат Госдумы Дмитриева призвала чиновников отказаться от демонстративного потребления

Собеседница прокомментировала активно обсуждаемую в СМИ инициативу по запрету чиновникам выезда за границу на отдых в период проведения специальной военной операции. Отмечается, что манера некоторых госслужащих активно демонстрировать любовь к роскоши может привести к деморализации и расколу российского общества.