Этика всегда важна: депутат Госдумы Дмитриева призвала чиновников отказаться от демонстративного потребления

Народные избранники должны отказаться от демонстративного потребления и строго руководствоваться этическими нормами. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН депутат Государственной думы Оксана Дмитриева.
Собеседница прокомментировала активно обсуждаемую в СМИ инициативу по запрету чиновникам выезда за границу на отдых в период проведения специальной военной операции. Отмечается, что манера некоторых госслужащих активно демонстрировать любовь к роскоши может привести к деморализации и расколу российского общества.
«Не только в связи с СВО, но и по любым другим причинам на депутатов Госдумы какая-то этика должна распространяться», — отреагировала депутат Госдумы.
Оксана Дмитриева также отметила, что и сама старается указывать на недопустимость культа жизни на широкую ногу среди народных избранников.
«В свое время я вносила закон о прогрессивном подоходном налоге и налоге на роскошь. С экономической точки зрения, и с социальной точки зрения, надо было — подавлять вот это демонстрационное потребление. Вопрос этики поведения, перед народными избранниками в целом стоит и в мирное время, и в военное», — пояснила собеседница ФАН.
В завершение она призвала чиновников, которые желают провести отпуск в курортных условиях, внимательнее присмотреться к большому количеству прекрасно подходящих для этой цели мест на Родине.
«Отдохнуть можно и в России. Она у нас большая», — заключила политик.
Ранее депутат Госдумы Елена Вторыгина в беседе с ФАН поддержала инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезда за рубеж на отдых в период СВО. По ее мнению, госслужащие, которые в нынешних условиях хвастаются достатком — «моральные уроды».