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Глава Ефремова поручил расселить всех жильцов дома на улице Химиков после взрыва газа

Происшествия
Глава Ефремова поручил расселить всех жильцов дома на улице Химиков после взрыва газа

Глава администрации Ефремова отдал приказ о расселении всего дома, где произошел взрыв бытового газа. Все коммуникации сейчас отключены в двух подъездах, остальные также в ближайшее время останутся без света и воды.

Всего в доме прописан 231 человек, из них 34 ребенка. Сейчас решается вопрос о расселении людей. Некоторые из жильцов будут размещены в трех местах — в муниципальной гостинице Ефремов, в профилактории и общежитии техникума.

Напомним, ЧП произошло на улице Химиков. Хлопок привел к частичному обрушению здания. Оказались повреждены подъезд и несколько квартир. По предварительным данным, смертельные травмы получили пять человек. Еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.
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