Глава Ефремова поручил расселить всех жильцов дома на улице Химиков после взрыва газа

Глава администрации Ефремова отдал приказ о расселении всего дома, где произошел взрыв бытового газа. Все коммуникации сейчас отключены в двух подъездах, остальные также в ближайшее время останутся без света и воды.
Всего в доме прописан 231 человек, из них 34 ребенка. Сейчас решается вопрос о расселении людей. Некоторые из жильцов будут размещены в трех местах — в муниципальной гостинице Ефремов, в профилактории и общежитии техникума.
Напомним, ЧП произошло на улице Химиков. Хлопок привел к частичному обрушению здания. Оказались повреждены подъезд и несколько квартир. По предварительным данным, смертельные травмы получили пять человек. Еще четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.