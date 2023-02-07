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Один человек остается под завалами пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Происшествия
Один человек остается под завалами пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Мощный взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме на территории города Ефремов Тульской области. Под завалами здания остается один человек, сообщили в МЧС РФ.

Инцидент произошел на улице Химиков. Спасатели продолжают работать на месте. По предварительным данным, смертельные травмы получили пять человек.

Действия экстренных служб координирует региональная прокуратура. К дому направляется губернатор Алексей Дюмин. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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