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Республиканец Гетц призвал Вашингтон прекратить тратить деньги на Украину

Политика
Республиканец Гетц призвал Вашингтон прекратить тратить деньги на Украину

Президент США Джо Байден нарушает собственные красные линии, поставляя оружие Украине. Об этом заявил республиканец Мэтт Гетц.

Политик призвал Вашингтон прекратить тратить деньги на Украину. Американский лидер должен добиваться мира в условиях конфликта, процитировали Гетца на телеканале Fox News.

«Это эскалация, а мы оказались в руках лидеров, которым нет доверия. Мы можем и мы должны добиваться мира», — говорится в комментарии республиканца.

Ранее аналитики Fox News указали на неудачу Байдена в планировании по Украине. Глава государства истощает собственную страну, поддерживая Киев, считают журналисты.
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