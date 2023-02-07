Золото в коррекции, но на него давят: биржевой аналитик Багманов рассказал о факторах влияния

Биржевая цена золота пока остается стабильной, но на нее оказывают давление ряд факторов, рассказал ФАН аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
По итогам вчерашнего дня торги закрылись без изменений, золото торговалось в районе отметки 1866, а сегодня немного подрастает — к уровню 1872, заявил эксперт.
«Основным давлением на золото продолжает оставаться принцип укрепления доллара. Доллар по индексу DXY подрос с отметки 103 пункта до уровня 103,6 пункта, и также подросли доходности американских десятилетних гособлигаций с уровня 3,55% до отметки 3,65%. Рост доллара и доходностей сейчас связан с сильными данными по рынку труда (в США. — Прим. ФАН), которые были опубликованы на прошлой неделе, в пятницу. И, конечно, такой сильный рынок труда сейчас все больше вызывает опасения, что ФРС может продолжить сохранять жесткую денежно-кредитную политику и дальше повышать ставки. Пусть не такими высокими темпами, но, тем не менее, еще несколько повышений может произойти, поскольку экономические условия позволяют. Возможно, больше ясности сегодня даст глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления в Вашингтоне. Ну, а пока, собственно, ждем, что золото может оставаться под некоторым давлением», — предупредил эксперт.
В целом, отметил Багманов, золото сейчас находится в зоне некоторой поддержки после коррекции, это диапазон 1860-1880. А значит, цена может пока стабилизироваться и проявлять динамику в соответствии с поступающей в дальнейшем информацией. В частности, на следующей неделе ожидается публикация данных по инфляции в США. Они, возможно, и станут уже более определяющим поводом для дальнейшего движения, заключил аналитик.
Ранее Александр Багманов рассказал, по каким причинам растет цена на нефть, и какой отметки она может достичь к концу февраля.