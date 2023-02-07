Золото в коррекции, но на него давят: биржевой аналитик Багманов рассказал о факторах влияния

В целом, отметил Багманов, золото сейчас находится в зоне некоторой поддержки после коррекции, это диапазон 1860-1880. А значит, цена может пока стабилизироваться и проявлять динамику в соответствии с поступающей в дальнейшем информацией. В частности, на следующей неделе ожидается публикация данных по инфляции в США. Они, возможно, и станут уже более определяющим поводом для дальнейшего движения, заключил аналитик.