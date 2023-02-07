Лавров получил туарегский меч в качестве подарка во время визита в Мали

Министр иностранных дел Сергей Лавров получил туарегский меч такуба во время визита в Мали. Видео с мероприятия появилось в Сети.
Подарок вручил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Во время торжественной церемонии он выразил надежду, что российский дипломат запомнит такой презент.
«Я буду держать его под рукой», – пошутил Лавров.
Также российский министр преподнес коллеге картину с изображением здания МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров заявил, что мир изменился. По его словам, этот факт стоит учитывать бывшим метрополиям.