Военкор Александр Коц предупредил о прикрывающихся «Народным фронтом» мошенниках

Мошенники пытаются обмануть граждан России от имени «Народного фронта», сообщил член Центрального штаба и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Неизвестные лица связываются с людьми и представляются «исследователями общественного мнения». От имени президентского движения они задают гражданам провокационные вопросы. Во время одного из таких звонков они попали на Александра Коца, о чем он и сообщил в своем Telegram-канале.
«По выходным "служба безопасности Сбербанка" подрабатывает "Народным фронтом"», — сыронизировал он в соцсетях.
Своими действиями мошенники пытались выудить из собеседника согласие, что необходимо прекратить боевые действия и начать решать внутренние проблемы. Однако после вопроса Коца «Крым чей?» звонившие тут же оборвали разговор. Единственное, что разочаровало военкора, — он не успел объяснить «исследователям», что в зоне СВО как раз и решаются внутренние проблемы.