Производитель масла «Олейна» завершил сделку по продаже бизнеса в РФ

Фирма Bunge была образована в 1818 году в Амстердаме и с того времени доросла до ведущей международной интегрированной компании, работающей на рынке сельхозпродукции и продовольственных продуктов. Ее штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури, США.