Производитель масла «Олейна» завершил сделку по продаже бизнеса в РФ

Агротрейдер Bunge, производящий масло «Олейна», закрыл сделку по продаже своего бизнеса по изготовлению растительных масел в России. Об этом говорится на сайте американской компании.
Из сообщения следует, что с 3 февраля 2023 года «Бунге СНГ» продолжает выпуск и продажу растительных масел на маслоэкстракционном заводе в Воронежской области уже под контролем нового владельца.
Реквизиты ООО «Бунге СНГ» остались прежними. Название же предприятия изменится в ближайшее время, информация об этом появится на сайте.
Фирма Bunge была образована в 1818 году в Амстердаме и с того времени доросла до ведущей международной интегрированной компании, работающей на рынке сельхозпродукции и продовольственных продуктов. Ее штаб-квартира находится в Сент-Луисе, штат Миссури, США.