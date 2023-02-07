Спасатели ищут пропавших женщину с ребенком после взрыва газа в Ефремове

Сотрудники экстренных служб ищут женщину с малолетним ребенком после взрыва газа в Ефремове под Тулой. По предварительным данным, они пришли в гости к родственникам, которые проживали в квартире, расположенной в первом подъезде.
В настоящее время спасатели разбирают четвертый этаж. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре жильца, шесть — пострадали. Медики госпитализировали двух человек: мужчину и ребенка.
Прокуратура ранее подтвердила, что трагедия случилась в результате взрыва газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.