Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели ищут пропавших женщину с ребенком после взрыва газа в Ефремове

Происшествия
Спасатели ищут пропавших женщину с ребенком после взрыва газа в Ефремове

Сотрудники экстренных служб ищут женщину с малолетним ребенком после взрыва газа в Ефремове под Тулой. По предварительным данным, они пришли в гости к родственникам, которые проживали в квартире, расположенной в первом подъезде.

В настоящее время спасатели разбирают четвертый этаж. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре жильца, шесть — пострадали. Медики госпитализировали двух человек: мужчину и ребенка.

Прокуратура ранее подтвердила, что трагедия случилась в результате взрыва газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
чп газ тула
Военкоры ФАН
Лучшие в аду