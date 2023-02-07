Бороться с врагами по миру легче, чем с предателями внутри — Пригожин

Борьба с внешними оппонентами идет легче, чем противостояние с предателями внутри страны. На это указал российский предприниматель Евгений Пригожин.
Своим заявлением он отреагировал на публикацию британского издания Financial Times «Россия в Африке: как Москва по дешевке купила новую сферу влияния». Авторы статьи отметили достижения «вагнеровцев», которые могут сформировать новую сферу влияния РФ, а также негативно сказаться на авторитете Европы в регионе.
Примечательно, что руководство Соединенного Королевства при этом планирует объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией.
«Я уже говорил, к врагу нужно относиться с уважением, а предателей — уничтожать. У меня много по миру достойных врагов, с ними легко и приятно бороться. Значительно легче, чем с предателями внутри», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бизнесмен жестко прошелся по коррупционерам, которые пытаются использовать его патриотические действия в личных целях. В ответ Пригожин дал понять, что боевые действия делят граждан на две группы: негодяев и тех, кто делает все для фронта и победы.