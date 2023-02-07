Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вышла на связь из Турции после землетрясения

Пынзарь добавила, что трагедия объединила людей, желающих помочь пострадавшим. По словам звезды «Дома-2», из Аланьи отправляют гуманитарную помощь в регионы, которые сильнее всего затронуло землетрясение. Блогер и сама отвезла волонтерам мужскую, женскую и детскую одежду для пострадавших, а также медикаменты и консервы.