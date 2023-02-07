Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь вышла на связь из Турции после землетрясения

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь, живущая в Турции, вышла на связь с подписчиками после землетрясения. Знаменитость сообщила, что с ней, мужем и детьми все в порядке.
Звезда реалити-шоу давно поселилась с семьей в Аланье. По словам Пынзарь, жителям города повезло, поскольку их природный катаклизм почти не затронул. Но отголоски подземных толчков блогер все же почувствовала.
«Впервые я ощутила такое долгое землетрясение. Обычно оно длится пару секунд, а тут было гораздо дольше», — поделилась экс-участница телестройки в соцсетях.
Пынзарь добавила, что трагедия объединила людей, желающих помочь пострадавшим. По словам звезды «Дома-2», из Аланьи отправляют гуманитарную помощь в регионы, которые сильнее всего затронуло землетрясение. Блогер и сама отвезла волонтерам мужскую, женскую и детскую одежду для пострадавших, а также медикаменты и консервы.