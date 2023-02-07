В Химках пятиклассница могла изрезать сверстницу из-за «валюты» в компьютерной игре

Девочки якобы крепко дружили. Одна из них собирала виртуальную валюту - «крутки», чтобы покупать потом персонажей в компьютерной игре. Девочка дала приятельнице пароль от своего аккаунта. В дальнейшем отношения между одноклассницами стали натянутыми.