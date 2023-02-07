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В Химках пятиклассница могла изрезать сверстницу из-за «валюты» в компьютерной игре

Происшествия
В Химках пятиклассница могла изрезать сверстницу из-за «валюты» в компьютерной игре

В Химках, в лицее произошла поножовщина. За оружие схватилась пятиклассница. Согласно новой версии, она попыталась убить подругу из-за хищения «валюты» в компьютерной игре, сообщило издание «МК».

Девочки якобы крепко дружили. Одна из них собирала виртуальную валюту - «крутки», чтобы покупать потом персонажей в компьютерной игре. Девочка дала приятельнице пароль от своего аккаунта. В дальнейшем отношения между одноклассницами стали натянутыми.

Пострадавшая воспользовалась паролем и растратила «валютные сбережения». Ее подруга пришла в ярость. Она задумала убить школьницу. Девочка взяла из дома нож и устроила расправу в лицее.

Напомним, что изрезанную школьницу нашли в туалете. Девочке якобы было нанесено 46 ножевых ранений.
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