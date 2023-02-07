Повстанцы разбили колонну армии США на юге Ирака

«Иракское сопротивление» ведет диверсионную войну против иностранного контингента с 31 декабря 2021 года. Этому предшествовало постановление иракского парламента об одобрении вывода армии США из страны, после чего руководство «сопротивления» выступило с угрозой начать активные действия против солдат НАТО, если они не покинут республику до конца года.