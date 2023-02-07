Повстанцы разбили колонну армии США на юге Ирака

Антиамериканские силы в стране не отступают от партизанской тактики ведения войны.
Багдад, 7 февраля. Группировка «Иракское сопротивление» заявила об осуществлении нападения на военный конвой армии США в провинции Мутанна на юге Ирака. Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля.
Сообщается, что конвой уничтожен, как и все перевозимое им имущество. Не уточняется, сколько в колонне было машин, какое количество человек погибло и имеются ли выжившие.
«Иракское сопротивление» ведет диверсионную войну против иностранного контингента с 31 декабря 2021 года. Этому предшествовало постановление иракского парламента об одобрении вывода армии США из страны, после чего руководство «сопротивления» выступило с угрозой начать активные действия против солдат НАТО, если они не покинут республику до конца года.
С начала 2022 года члены группировки атаковали несколько военных конвоев, используя при этом самодельные взрывные устройства и ручные гранатометы.