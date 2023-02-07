Литовкин назвал российское оружие, которое способно «заткнуть НАТО»

Литовкин напомнил, что у российских войск есть на вооружении достаточно мощных средств поражения, которые в связке с «Цирконами» смогут противостоять всем силам Североатлантического альянса. Он причислил к ним ракету «Сармат» и планирующий блок «Авангард», а также другие инновационные разработки отечественного ОПК.