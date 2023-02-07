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Литовкин назвал российское оружие, которое способно «заткнуть НАТО»

Армия
Литовкин назвал российское оружие, которое способно «заткнуть НАТО»

Российская армия приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. При этом ВС РФ располагают и другим оружием, способным «заткнуть» все страны НАТО, заявил военный аналитик Виктор Литовкин

Полковник запаса Виктор Литовкин рассказал журналистам «Народных Новостей» о впечатляющих тактико-технических характеристиках российских «Цирконов».

«Он летает на тысячу километров, он гиперзвуковой, он может потопить не только фрегат, но и авианосец. Он может нанести удар по земле. Так что, да, это хорошее оружие»,— уверен эксперт.

Литовкин напомнил, что у российских войск есть на вооружении достаточно мощных средств поражения, которые в связке с «Цирконами» смогут противостоять всем силам Североатлантического альянса. Он причислил к ним ракету «Сармат» и планирующий блок «Авангард», а также другие инновационные разработки отечественного ОПК.
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