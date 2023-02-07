Литовкин назвал российское оружие, которое способно «заткнуть НАТО»

Российская армия приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. При этом ВС РФ располагают и другим оружием, способным «заткнуть» все страны НАТО, заявил военный аналитик Виктор Литовкин
Полковник запаса Виктор Литовкин рассказал журналистам «Народных Новостей» о впечатляющих тактико-технических характеристиках российских «Цирконов».
«Он летает на тысячу километров, он гиперзвуковой, он может потопить не только фрегат, но и авианосец. Он может нанести удар по земле. Так что, да, это хорошее оружие»,— уверен эксперт.
Литовкин напомнил, что у российских войск есть на вооружении достаточно мощных средств поражения, которые в связке с «Цирконами» смогут противостоять всем силам Североатлантического альянса. Он причислил к ним ракету «Сармат» и планирующий блок «Авангард», а также другие инновационные разработки отечественного ОПК.