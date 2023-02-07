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Bloomberg: правительство ждет от ЦБ РФ снижения ключевой ставки

Экономика
Bloomberg: правительство ждет от ЦБ РФ снижения ключевой ставки

Кабинет министров РФ склоняет Центральный банк к более положительным экономическим прогнозам и призывает дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику. Такая информация появилась в материале Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, в преддверии заседания регулятора, которое состоится 10 февраля, официальные лица в правительстве ожидают от него более четкого сигнала, что ключевая ставка может быть опущена в этом году.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее коллеги не собираются уменьшать ставку в связи с рисками высокого инфляционного уровня, говорится в публикации. Вместо этого специалисты намерены указать, что в нынешних условиях шанс сокращения ключевой ставки невысок.
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