Bloomberg: правительство ждет от ЦБ РФ снижения ключевой ставки

Кабинет министров РФ склоняет Центральный банк к более положительным экономическим прогнозам и призывает дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику. Такая информация появилась в материале Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишет агентство, в преддверии заседания регулятора, которое состоится 10 февраля, официальные лица в правительстве ожидают от него более четкого сигнала, что ключевая ставка может быть опущена в этом году.
При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее коллеги не собираются уменьшать ставку в связи с рисками высокого инфляционного уровня, говорится в публикации. Вместо этого специалисты намерены указать, что в нынешних условиях шанс сокращения ключевой ставки невысок.