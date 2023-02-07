Экс-президент Польши Александр Квасьневский назвал ошибочной организацию в республике секретной тюрьмы ЦРУ. Об этом узнали обозреватели EurAsia Daily.
Выяснилось, что подробности возникновения данных мест заключения в селе Старе-Кейкуты на Мазурах все еще находятся в тайне. Бывший польский лидер напомнил, что на их установку согласились после терактов 11 сентября 2001 года в США.
«Мы совершили ошибку, позволив такому поведению полностью выйти из-под нашего контроля», — постарался объясниться Квасьневский.
Ранее стало известно, что глава США Джо Байден намерен приехать в Польшу в преддверии годовщины старта спецоперации России. Предполагается, что там он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным NBC, визит состоится в феврале текущего года.