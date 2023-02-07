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Экс-глава Польши Квасьневский признал ошибочным создание секретной тюрьмы ЦРУ

Политика
Экс-глава Польши Квасьневский признал ошибочным создание секретной тюрьмы ЦРУ

Экс-президент Польши Александр Квасьневский назвал ошибочной организацию в республике секретной тюрьмы ЦРУ. Об этом узнали обозреватели EurAsia Daily.

Выяснилось, что подробности возникновения данных мест заключения в селе Старе-Кейкуты на Мазурах все еще находятся в тайне. Бывший польский лидер напомнил, что на их установку согласились после терактов 11 сентября 2001 года в США.

«Мы совершили ошибку, позволив такому поведению полностью выйти из-под нашего контроля», — постарался объясниться Квасьневский.

Ранее стало известно, что глава США Джо Байден намерен приехать в Польшу в преддверии годовщины старта спецоперации России. Предполагается, что там он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным NBC, визит состоится в феврале текущего года.
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