Роза Сябитова попала в небольшой конфуз на шоу «Маска. Танцы»

По словам знаменитости, танец на шоу нужно было разучивать за неделю при минимальном количестве репетиций. С балетом нужно было репетировать всего два раза, отметила Сябитова. Телесваха не знает, как это происходило у других участников, но ей хватало времени только увидеть свои движения и понять, в каких точках будут находиться танцоры.