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Роза Сябитова попала в небольшой конфуз на шоу «Маска. Танцы»

Шоу-бизнес
Роза Сябитова попала в небольшой конфуз на шоу «Маска. Танцы»

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова вспомнила, как участвовала в передаче «Маска. Танцы». Главная сваха страны попала на проекте в небольшой конфуз.

По словам знаменитости, танец на шоу нужно было разучивать за неделю при минимальном количестве репетиций. С балетом нужно было репетировать всего два раза, отметила Сябитова. Телесваха не знает, как это происходило у других участников, но ей хватало времени только увидеть свои движения и понять, в каких точках будут находиться танцоры.

На шоу «Маска. Танцы» с телеведущей произошел курьезный случай. Она не попала в синхрон с балетом на генеральной репетиции и лишь потом поняла, в чем была проблема.

«Танец я учила дома по видео, и запоминание движений происходило в зеркальном отражении», — объяснила Сябитова в Telegram-канале.

Телесваха добавила, что в маске на шоу было темно. По этой причине знаменитость не могла видеть, что исполняет балет. Кроме того, в маске не хватало кислорода, поэтому приходилось дышать углекислым газом, посетовала Сябитова.
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