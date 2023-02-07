Стала известна приоритетная версия смертельного взрыва газа в жилом доме под Тулой

Специалисты назвали предварительную версию взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области. ЧП могло произойти из-за утечки газа на третьем или четвертом этаже здания. Ни одна версия как основная не рассматривается, но эта — приоритетная, сообщил источник ФАН в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что износ жилого дома составляет 48%. Последняя проверка здания проводилась семь лет назад, а сам дом был построен в 1968 году. На данный момент известно о пяти жертвах, в числе которых есть несовершеннолетний.