Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, зачем школьникам уроки финансовой грамотности

Урок финансовой грамотности для учащихся 11-х классов красногорской СОШ №16 провел депутат Госдумы Сергей Колунов. Занятие прошло в рамках направления «Экономика развития» Народной программы партии «Единая Россия».
Как он рассказал в авторской колонке для ФАН, подобные занятия способствуют появлению у школьников интереса к финансово-бюджетной сфере. А умение правильно распоряжаться деньгами – залог стабильного развития молодой семьи.
Школьники интересуются финансовыми вопросами далеко не в обывательском плане. Колонка Сергея Колунова
Школьникам по 17 лет: скоро совершеннолетие. Это значит, у них появятся новые обязанности и заботы, в том числе финансовые – к этому нужно готовиться с ранних лет. Первый пример финансовой грамотности, с которым я столкнулся в детстве – ваза, в которую родители складывали деньги. У некоторых учеников есть похожая традиция: отложили, если надо – взяли. Несмотря на возраст, молодые люди интересуются финансовыми вопросами далеко не в обывательском плане — спрашивают про процесс ведения и развития своего дела: как запустить стартап и откуда взять начальный капитал.
Финансовая грамотность дисциплинирует, этому помогает проект «Уроки финансовой грамотности с Единой Россией». Благодаря ее освоению молодые люди вырабатывают привычки откладывать деньги «на всякий случай», грамотно вести семейный бюджет — жить так, чтобы денег хватало. В некоторых округах Подмосковья, например, в Истре, на постоянной основе реализуется партийный проект «Финансовая грамотность», который также предусматривает образовательные встречи со школьниками. По данным опросов, порядка 70% наших граждан имеют средний уровень финансовой грамотности. Думаю, это, в том числе, заслуга таких лекций-уроков.