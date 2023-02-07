Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, зачем школьникам уроки финансовой грамотности

Школьникам по 17 лет: скоро совершеннолетие. Это значит, у них появятся новые обязанности и заботы, в том числе финансовые – к этому нужно готовиться с ранних лет. Первый пример финансовой грамотности, с которым я столкнулся в детстве – ваза, в которую родители складывали деньги. У некоторых учеников есть похожая традиция: отложили, если надо – взяли. Несмотря на возраст, молодые люди интересуются финансовыми вопросами далеко не в обывательском плане — спрашивают про процесс ведения и развития своего дела: как запустить стартап и откуда взять начальный капитал.