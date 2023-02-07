Все чиновники должны быть здесь: депутат ГД Терентьев — «за» запрет заграничного отдыха

Почему не всем обличенным властью лицам, особенно в регионах РФ, очевидно: сейчас не время для роскоши и веселья по заграницам? Таким персонам это можно объяснить и при помощи закона, считает депутат Государственной думы России, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.