Все чиновники должны быть здесь: депутат ГД Терентьев — «за» запрет заграничного отдыха

Почему не всем обличенным властью лицам, особенно в регионах РФ, очевидно: сейчас не время для роскоши и веселья по заграницам? Таким персонам это можно объяснить и при помощи закона, считает депутат Государственной думы России, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
ФАН попросил парламентария прокомментировать инициативу бизнесмена Евгения Пригожина, который предложил законодательно закрепить запрет чиновникам выезжать за границу и демонстративно выставлять свое богатство напоказ до окончания СВО. «Жировать», пока страна ведет борьбу за свободу от украинских неонацистов для всех русскоязычных граждан в Донбассе, аморально, считает предприниматель. Эту идею поддержал и депутат Терентьев.
«Ну, честно, я за границу не выезжаю и считаю, что если человек пошел служить государству, он должен разделять все тяготы и лишения своего народа. Раз сегодня мы в ситуации, когда весь коллективный Запад имеет что-то против нас, мы вынуждены защищать свои интересы, пусть даже на территории другого в прошлом государства. Сегодня это наша страна. Поэтому я поддерживаю инициативу: я за то, чтобы все чиновники были здесь, потому что время не такое простое, как кажется. Мне кажется, не этично в то время, когда гибнут наши ребята — веселиться, отдыхать. Потому что, в принципе, на их месте может быть любой из нас. Мы все обязаны защищать нашу Родину», — высказал свою позицию парламентарий.
Ранее схожее мнение высказал депутат ГД РФ Роман Терюшков, заявив ФАН, что неадекватные чиновники кичатся богатством и роскошью, когда другие сидят в окопах.