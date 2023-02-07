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Петербургские школьники массово уходят на дистанционное обучение из-за гриппа, COVID-19 и ОРВИ

Общество
Петербургские школьники массово уходят на дистанционное обучение из-за гриппа, COVID-19 и ОРВИ

Школьники в Петербурге вынуждены уходить на дистанционное обучение. Причиной тому стала вспышка сразу трех болезней: гриппа, ОРВИ и коронавируса.

На сегодняшний день из дома учатся ребята 65 школьных классов Северной столицы. В городе также закрыли на карантин 11 детсадовских групп.

Согласно подсчетам, в городе на Неве болеют почти 43 тыс. школьников и еще 20 тыс. дошколят. Только за неделю количество юных горожан, заразившихся ОРВИ и другими респираторными недугами, выросло на 5 тыс. человек.

Обстановка в Северной столице остается напряженной. Заболеваемость COVID-19 среди населения Петербурга растет несколько дней подряд, при этом администрация губернатора Александра Беглова пыталась убедить местных жителей, что ситуация с распространением коронавируса находится под контролем.
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