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iNews: солдаты ВСУ массово страдают от психических расстройств

Армия
iNews: солдаты ВСУ массово страдают от психических расстройств

Многие солдаты, сержанты и младшие офицеры украинской армии страдают от серьезных психических расстройств. Об этом заявил украинский военный психолог Влад Белявский, проходивший обучение в Великобритании.

Он отметил, что личный состав ВСУ оказался не готов к реалиям современных боевых действий и находится в состоянии постоянного стресса с периодическими паническими атаками.

«Когда происходит взрыв, ты просто надеешься, что умрешь быстро», — уточнил Белявский.

Психолог отметил, что мощные артиллерийские удары, минометные обстрелы и авиационные налеты стали главным источником масштабных психических проблем украинских военнослужащих.

Ранее телеканал «360» сообщил о значительных потерях нескольких бригад ВСУ в живой силе и боевой технике на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение минувших суток.
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