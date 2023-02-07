iNews: солдаты ВСУ массово страдают от психических расстройств

Многие солдаты, сержанты и младшие офицеры украинской армии страдают от серьезных психических расстройств. Об этом заявил украинский военный психолог Влад Белявский, проходивший обучение в Великобритании.
Он отметил, что личный состав ВСУ оказался не готов к реалиям современных боевых действий и находится в состоянии постоянного стресса с периодическими паническими атаками.
«Когда происходит взрыв, ты просто надеешься, что умрешь быстро», — уточнил Белявский.
Психолог отметил, что мощные артиллерийские удары, минометные обстрелы и авиационные налеты стали главным источником масштабных психических проблем украинских военнослужащих.
Ранее телеканал «360» сообщил о значительных потерях нескольких бригад ВСУ в живой силе и боевой технике на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение минувших суток.