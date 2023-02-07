Пискарев рассказал о работе Госдумы над предложением Пригожина по введению ответственности за дискредитацию добровольцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции продолжает работать над законодательной инициативой о введении ответственности за дискредитацию бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, сообщил депутат Василий Пискарев.
Парламентарий напомнил, что изначально на эту проблему обратил внимание российский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, чтобы решить этот вопрос на законодательном уровне.
Пискарев сообщил журналистам, что работа в этом направлении продолжается. Его комитет работает над исполнением поручения Володина.
«Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина подготовил поправки в статью 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьи 2073 и 2803 Уголовного кодекса РФ, которыми вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе – добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным Силам РФ в выполнении поставленных перед ними задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них», — заявил депутат.
Все подготовленные парламентариями поправки были переданы на рассмотрение в комитет по государственному строительству и законодательству. Депутаты продолжают работу над мерами поддержки ВС России и всех бойцов, в том числе бывших заключенных, которые защищают свою Родину.
Пригожин ранее направил Володину письмо с просьбой внести в Уголовный кодекс РФ статью, запрещающую действия, направленные на дискредитацию добровольцев в ходе спецоперации. Бизнесмен напомнил, что бывшие заключенные с достоинством исполняют свой долг перед Родиной, однако некоторые СМИ и Telegram-каналы все равно публикуют порочащую информацию о бойцах.
Спикер Госдумы ознакомился с инициативой предпринимателя и поручил рассмотреть возможность введения ответственности за дискредитацию бойцов, участвующих в СВО на Украине. Володин распорядился изучить проект в срочном порядке.