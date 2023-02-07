Financial Times: иранские «танкеры-призраки» все чаще стали перевозить российскую нефть

За последние два месяца, по данным FT, было установлено минимум 16 «судов-призраков», перевозящих российскую сырую нефть. При этом до обострения кризиса на Украине и до введения предельной стоимости на российском маршруте находилось всего девять таких танкеров. По итогам ноября объем нефти из России, транспортируемой иранской флотилией, составлял менее 3 млн баррелей, однако в январе резко вырос до более 9 млн баррелей.