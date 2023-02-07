Financial Times: иранские «танкеры-призраки» все чаще стали перевозить российскую нефть

Помогающие Тегерану обходить американские санкции иранские «танкеры-призраки» после вступления в силу потолка цен на нефть из России переключились на ее транспортировку, пишет Financial Times.
Управление такими кораблями осуществляется через секретные офшорные структуры, что дает возможность уклоняться от западных ограничений. Кроме того, подставные компании, владеющие этими судами, постоянно меняются, объясняют аналитик Kpler Мэтью Райт и начальник штаба американской правозащитной организации «Объединение против ядерного Ирана» Клэр Юнгман.
За последние два месяца, по данным FT, было установлено минимум 16 «судов-призраков», перевозящих российскую сырую нефть. При этом до обострения кризиса на Украине и до введения предельной стоимости на российском маршруте находилось всего девять таких танкеров. По итогам ноября объем нефти из России, транспортируемой иранской флотилией, составлял менее 3 млн баррелей, однако в январе резко вырос до более 9 млн баррелей.