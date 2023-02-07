Это распыление: депутат Бессонов высказался о запрете чиновникам «жировать» за границей

Депутат Госдумы РФ Евгений Бессонов, член Комитета по бюджету и налогам, считает, что пообсуждать «жирующих» чиновников, конечно, было бы интересно, но некогда. России нужно восстанавливать производство и промышленность.
В период проведения спецоперации в Донбассе одни россияне отстаивают свободу его населения с оружием в руках, под обстрелами и взрывами мерзнут зимой в окопах, а другие ждут своих родных из зоны боевых действий, прикладывая все усилия для помощи фронту. Вот только некоторые чиновники как ни в чем не бывало разъезжают по заграничным курортам, развлекаются и шикуют. «Жируют», как метко охарактеризовал столь неуместное поведение обличенных властью начальников регионального уровня предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен предложил до конца СВО законодательно запретить чиновникам выезд за рубеж.
Комментируя инициативу в разговоре с корреспондентом ФАН, депутат Бессонов указал, что эта мера задач, возникающих перед Россией, не решит.
«Сейчас более важными вопросами надо заниматься, а это распыление. Сейчас промышленность надо поднимать. Промышленность, сельское хозяйство укреплять. Ну и первый вопрос: вот все должны озаботиться, а почему у нас олигархи есть, куда направлены их ресурсы? Это должно заботить людей. А не то, что там какой-то чиновник куда-то уехал. Мобилизация всех ресурсов должна быть: природных, трудовых, интеллектуальных. Ничего этого в стране не происходит. Поэтому частичные такие вещи, спорадические, не решат вопрос», — высказал свою позицию политик.
Ранее о чиновниках, шикующих за рубежом, высказался депутат Госдумы РФ Георгий Карлов. Какие вояжи, когда стране нужны отдача и работа, возмутился он.