Это распыление: депутат Бессонов высказался о запрете чиновникам «жировать» за границей

В период проведения спецоперации в Донбассе одни россияне отстаивают свободу его населения с оружием в руках, под обстрелами и взрывами мерзнут зимой в окопах, а другие ждут своих родных из зоны боевых действий, прикладывая все усилия для помощи фронту. Вот только некоторые чиновники как ни в чем не бывало разъезжают по заграничным курортам, развлекаются и шикуют. «Жируют», как метко охарактеризовал столь неуместное поведение обличенных властью начальников регионального уровня предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен предложил до конца СВО законодательно запретить чиновникам выезд за рубеж.